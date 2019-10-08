Татарстан оказался в лидерах по росту цен на вторичное жилье

Татарстан оказался лидером по росту цен на вторичную недвижимость среди крупнейших российских регионов. В республике рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке составил 14,13% за год.

Отмечается, что за год квадратный метр на рынке вторичной недвижимости подорожал во всех регионах России. Максимальная стоимость в Татарстане достигла чуть более 47 тыс. рублей.

В среднем по России цена квадрата выросла на 7,4%, то есть до 65,4 тыс. рублей. В исследовании «Aвито. Недвижимость» отмечается, что это максимум с середины 2015 года.

Следом за Татарстаном идут Иркутская область, здесь цены на вторичку поднялись до 13% и достигли 43,3 тыс. рублей, тройку лидеров замкнула Ленинградская область, там рост составил 11% и стоимость поднялась до 69,8 тыс. рублей.

Кроме того, в Татарстане в третьем квартале 2019 г. цена квадратного метра на вторичном рынке по сравнению со вторым кварталом этого года увеличилась на 0,26%.

Также республика оказалась на 9 месте в рейтинге по стоимости квадратного метра на вторичном рынке. На первых трех местах в списке оказались Московская область, Крым и Ленинградская область.

Добавим, что Башкирия в этом рейтинге оказалась на 14-м месте. В Башкортостане в третьем квартале стоимость квадратного метра составила 39,3 тыс. рублей, за квартал цена изменилась на 0,54%.

Ранее жители Казани и Уфы поделились мнением о том, как изменятся цены на недвижимость в ближайшие три месяца.