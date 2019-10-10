В России ужесточат ответственность за неуплату алиментов

Министерство юстиции России разрабатывает законопроект, который не позволит злостным неплательщикам алиментов избегать уголовной ответственности.

В настоящее время статья 157 УК РФ устанавливает ответственность за неуплату алиментов без уважительных причин, если это деяние совершено неоднократно. Однако в возбуждении уголовного дела может быть отказано в связи с осуществлением должниками без уважительных причин нерегулярных и несущественных выплат, размер которых значительно ниже установленного исполнительным документом. Законопроект направлен на исключение такой возможности уклонения от уголовной ответственности, сообщается на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что до конца текущего года судебные приставы будут ловить должников по алиментам и кредитам в торговых центрах и магазинах.