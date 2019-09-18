Приставы будут ловить должников в торговых центрах и магазинах

Судебные приставы до конца этого года будут останавливать россиян в произвольном порядке в торговых центрах, магазинах и на постах ГИБДД и проверять на наличие задолженностей. Это будет проходить в рамках акции «Узнай о своих долгах».

«На алименты или кредиты, на уже предоставленные им услуги ЖКХ у должников денег якобы нет, а на шопинг, одежду-обувь, гаджеты и дорогие продукты — есть? Это неправильный ответ. Пора раздолжняться», — заявили источники в ФССП.

Так, в рамках последнего рейда по торговым центрам и магазинам в Самаре проверили на долги тысячу человек и выявлено 140 должников. Погашено задолженностей на общую сумму 300 тысяч рублей.

Ранее татарстанские приставы сообщили о сносе незаконных ангаров в Казани.