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Приставы будут ловить должников в торговых центрах и магазинах

18:23, 18.09.2019 1
Приставы будут ловить должников в торговых центрах и магазинах
Фото: fssprus.ru

Судебные приставы до конца этого года будут останавливать россиян в произвольном порядке в торговых центрах, магазинах и на постах ГИБДД и проверять на наличие задолженностей. Это будет проходить в рамках акции «Узнай о своих долгах».

«На алименты или кредиты, на уже предоставленные им услуги ЖКХ у должников денег якобы нет, а на шопинг, одежду-обувь, гаджеты и дорогие продукты — есть? Это неправильный ответ. Пора раздолжняться», — заявили источники в ФССП.

Так, в рамках последнего рейда по торговым центрам и магазинам в Самаре проверили на долги тысячу человек и выявлено 140 должников. Погашено задолженностей на общую сумму 300 тысяч рублей.

Ранее татарстанские приставы сообщили о сносе незаконных ангаров в Казани.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 сен
    А на каких законных основаниях эти приставы будут останавливать граждан в торговых центрах? Это очень интересно! Если я не захочу остановиться на меня дело сфабрикуют как на Устинова что я оказал сопротивление?
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