Минздрав допустил запрет вейпов в России

В России в течение двух-трех лет могут запретить вейпы. Такое мнение высказал директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Алексей Киселев-Романов.

По его словам, для запрета вейпов в России необходимо, чтобы в США доказали, что массовая смертность произошла именно из-за курения вейпов, пишет ТАСС.

Напомним, что в США власти рассматривают полный запрет на продажу вейпов. Это связано с увеличением умерших. Ранее число жертв вейпинга достигло 18 человек, количество заболевших — больше тысячи.