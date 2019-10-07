Новости общества

12:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минздрав допустил запрет вейпов в России

14:12, 07.10.2019
Минздрав допустил запрет вейпов в России
Фото: pixabay.com

В России в течение двух-трех лет могут запретить вейпы. Такое мнение высказал директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Алексей Киселев-Романов.

По его словам, для запрета вейпов в России необходимо, чтобы в США доказали, что массовая смертность произошла именно из-за курения вейпов, пишет ТАСС.

Напомним, что в США власти рассматривают полный запрет на продажу вейпов. Это связано с увеличением умерших. Ранее число жертв вейпинга достигло 18 человек, количество заболевших — больше тысячи.

ОбществоМедицина
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров