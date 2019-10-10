Радий Хабиров прокомментировал утечку стоков на «Полиэфе»

Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал ситуацию на «Полиэфе»: пострадавших нет, на месте утечки работает комиссия, перед руководством и акционерами предприятия будет поставлен вопрос о компенсации.

«На «Полиэфе» снова ЧП. Пострадавших, как и угрозы здоровью людей, к счастью, нет. Но мы создали комиссию и направили на место утечки все возможные силы и средства, поскольку, учитывая масштабы предприятия — сложно представить себе меры безопасности, которые были бы излишними.

Завтра соберемся в Уфе с руководством предприятия, включая акционеров. Будем, помимо всего прочего, выяснять, с чем связаны регулярные инциденты на «Полиэфе», а также ставить вопрос о компенсации и о дополнительных мерах, которое предприятие обязано предпринять в контексте экологической безопасности», - написал глава РБ на своей странице «ВКонтакте».

«Полиэф» — крупнейший в России производитель сырья для полимерной пищевой упаковки. 100% акций предприятия принадлежит компании «Сибур».

Напомним, вчера в башкирском Благовещенске на предприятии «Полиэф» обвалился фрагмент участка стены, из-за чего часть стоков попала на прилегающую территорию.