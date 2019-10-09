На предприятии «Полиэф» в Башкирии обвалился фрагмент участка стены

В башкирском городе Благовещенск на одном из резервуаров предприятия «Полиэф» с хранением подготовленных для очистки стоков обвалился фрагмент участка стены. В результате часть стоков попала на прилегающую территорию.

Сообщение об инциденте поступило в МЧС в 20:12 по местному времени (18:12 по мск). К месту происшествия были направлены силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 10 единиц техники и 29 человек.

По данным МЧС, населенные пункты и предприятия не попадают в зону возможного воздействия. В настоящее время ведется работа по сбору стоков на местности и недопущению увеличения площади разлива.

В ГУ МЧС России по РФ работает оперативный штаб. На место ЧП выехал начальник управления Марат Латыпов.

