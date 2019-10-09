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Минниханов станет наставником в новом сезоне конкурса «Лидеры России»

19:25, 09.10.2019
Минниханов станет наставником в новом сезоне конкурса «Лидеры России»
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов станет наставником в новом сезоне Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Об этом сообщается на сайте конкурса.

Регистрация началась 4 октября и продлится до 27 октября включительно. В первые 4 дня заявки на участие в конкурсе подали 46,5 тыс. человек.

Финалисты получат гранты на 1 млн рублей для дальнейшего обучения.

Напомним, что последний раз в финал «Лидеров России» прошли пятеро представителей Татарстана. Из них победителями стали двое: начальник отдела больших данных «СтандартПроекта» Рустем Гумеров и главврач Республиканского клинического онкологического диспансера Владимир Жаворонков.

Справка

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, объединяющей 15 самостоятельных проектов.

ОбществоВласть Татарстан
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