Минниханов станет наставником в новом сезоне конкурса «Лидеры России»

Президент Татарстана Рустам Минниханов станет наставником в новом сезоне Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Об этом сообщается на сайте конкурса.

Регистрация началась 4 октября и продлится до 27 октября включительно. В первые 4 дня заявки на участие в конкурсе подали 46,5 тыс. человек.

Финалисты получат гранты на 1 млн рублей для дальнейшего обучения.

Напомним, что последний раз в финал «Лидеров России» прошли пятеро представителей Татарстана. Из них победителями стали двое: начальник отдела больших данных «СтандартПроекта» Рустем Гумеров и главврач Республиканского клинического онкологического диспансера Владимир Жаворонков.