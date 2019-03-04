Минниханов включил финалистов конкурса «Лидеры России» в состав кадрового резерва президента РТ
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с финалистами Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России» от Татарстана.
В финал конкурса прошли генеральный директор ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат» Рустем Абдуллин, начальник отдела больших данных «СтандартПроект» Рустем Гумеров, заместитель главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера Владимир Жаворонков, генеральный директор ООО «Бипиум» Виктор Никитин и руководитель проекта по подбору персонала ОЭЗ «Алабуга» Игнат Петухов.
Президент РТ пожелал им успехов в заключительном этапе и включил в состав кадрового резерва президента РТ. Также Минниханов пообещал помочь финалистам в получении дальнейшего образования и профессиональном росте, передает пресс-служба президента РТ.
Ранее сообщалось, что финалистами конкурса «Лидеры России» по ПФО стали 34 человека.ОбществоВласть Татарстан
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