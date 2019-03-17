Два татарстанца стали победителями конкурса «Лидеры России»

Фото: лидерыроссии.рф

В Сочи завершился главный кадровый конкурс страны «Лидеры России». По его итогам два татарстанца Рустем Гумеров и Владимир Жаворонков вошли в сотню победителей.

Рустем Гумеров является руководителем отдела big data в московской компании «СтандартПроект», а Владимир Жаворонков занимает должность заместителя главного врача по организационно-методической работе Республиканского клинического онкодиспансера.

Из Приволжского ФО заслуженную победу празднуют 14 участников. Это сразу шесть представителей Нижегородской области, двое — из Башкортостана, по одному победителю из Самарской, Саратовской и Пензенской области и Пермского края.

Добавим, финал конкурса управленцев «Лидеры России» стартовал 14 марта.

Ранее сообщалось, что в Сочи отменили забег финалистов «Лидеров России» из-за штормового предупреждения.