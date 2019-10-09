В России хотят убрать всю возрастную маркировку, кроме «18+»

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В Госдуму внесли доработанный законопроект, упраздняющий большую часть существующей возрастной маркировки для произведений искусства и литературы. Если документ примут, то в России останется только маркировка «18+».



Вместо маркировки от «0+» по «16+» правообладатели, организации культуры и организаторы зрелищных мероприятий будут вправе по своему усмотрению размещать информацию о рекомендуемой возрастной категории «любым доступным способом». Будут использоваться общие формулировки: «для семейного чтения», «для семейного просмотра», «для семейного посещения», «для дошкольников», «для детей младшего школьного возраста», «для детей среднего школьного возраста», «для детей старшего школьного возраста», «не рекомендовано для детей» и т. д., пишет ТАСС.

Напомним, что в июле президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября подготовить предложения по усовершенствованию законов по защите детей от вредной информации. Перед кабмином была поставлена задача исключить из классификации категорию «0+».



В изначальном законопроекте предлагалось убрать категорию «0+» и оставить в законодательстве только категории «6+», «14+» и «18+».