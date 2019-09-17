В России предложили отменить ответственность за неправильную возрастную маркировку

В России предложили отменить ответственность за неправильную возрастную маркировку информационной продукции. Соответствующий законопроект разработало Минкомсвязи по поручению правительства.

Также в случае принятия документа может исчезнуть категория «0+». В дальнейшем планируется оставить в законодательстве только категории «6+», «14+» и «18+».

Планируется, что изменения вступят в силу в апреле 2020 года, пишут «Известия».

Напомним, что в июле президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября подготовить предложения по усовершенствованию законов по защите детей от вредной информации. Перед кабмином была поставлена задача исключить из классификации категорию «0+». Ответственным назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев. Поручение подготовлено по итогам пленарного заседания VI медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость».



Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» начал действовать в стране с сентября 2012 года. Согласно ему, вводится несколько возрастных классификаций: до шестилетнего возраста, для возраста от шести до 12 лет, от 12 до 16 лет, от 16 лет, запрещенная для детей информация.