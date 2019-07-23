Правительству России поручили отменить возрастную категорию «0+»

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября подготовить предложения по усовершенствованию законов по защите детей от вредной информации.

Перед кабмином поставлена задача исключить из классификации категорию «0+». Ответственным назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщается на официальном портале Кремля. Поручение подготовлено по итогам пленарного заседания VI медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость».



Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» начал действовать в стране с сентября 2012 года. Согласно нему, вводится несколько возрастных классификаций: до шестилетнего возраста, для возраста от шести до 12 лет, от 12 до 16 лет, от 16 лет, запрещенная для детей информация.

Напомним, также по итогам этого пленарного заседания президент РФ Владимир Путин поручил вернуть отдельным категориям работающих пенсионеров право на надбавки к пенсии.

