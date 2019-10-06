СМИ: Турция направила дополнительные войска и технику к границе с Сирией

Турция стянула дополнительные войска и технику к границе с Сирией в уезд Акчакале после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об операции против курдской вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), поддерживаемой США.

Отмечается, что ранее турецкий лидер заявил, что Анкара завершила приготовления и разработку плана операции, а также, что были отданы все необходимые приказы.

Эрдоган подчеркнул, что военная операция на севере Сирии будет проводиться с задействованием наземных и воздушных соединений. Цель турецкого военного вмешательства — создание буферной зоны для размещения в ней сирийских беженцев, находящихся на территории Турции, и оттеснение сил курдской вооруженной коалиции, пишет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что США нанесли авиационный удар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в сирийской провинции Идлиб. Это произошло, несмотря на то, что с 6.00 31 августа по инициативе России и Турции сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации, о чем уведомила представителей всех сторон конфликта.

