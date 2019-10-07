Трамп пригрозил «уничтожить и полностью стереть с лица земли» экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пригрозил «уничтожить и полностью стереть с лица земли» экономику Турции, если он «по своей великой и непревзойденной мудрости» сочтет, что страна сделает что-то недопустимое.

«Я уже делал это раньше», — отметил американский лидер, слова которого приводит RT.

По его словам, Турция обязана вместе с Европой приглядывать за пойманными боевиками террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) и их семьями.

Ранее Турция стянула дополнительные войска и технику к границе с Сирией в уезд Акчакале после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об операции против курдской вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), поддерживаемой США. Сегодня Трамп сделал заявление о том, что США пора «выйти из бесконечных войн» в Сирии и вернуть своих солдат домой.