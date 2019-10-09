Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру в доме

Оптимальная температура в холодное время года в квартире должна составлять плюс 18—24 градуса, в теплое — плюс 20—28 градусов.

По данным Роспотребнадзора, температура воздуха, а также влажность являются ключевыми факторами комфортного проживания в доме. Отклонение этих показателей от нормы плохо влияет на состояние здоровья. Так, при повышенной температуре воздуха в квартире снижается работоспособность и возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему.



Если же в квартире наблюдается пониженная температура, то люди, живущие в ней, чаще других заболевают ринитом, пневмонией и ангиной. Кроме того, холодный воздух в квартире усугубляет хронические болезни, например ишемическую болезнь сердца или диабет.

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