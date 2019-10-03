Стало известно, как сэкономить на оплате отопления

Российские эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг ЖКХ.

Так, самым эффективным способом экономии является установка индивидуального счетчика тепла. Данный прибор даст реальное понимание затрат на отопление и заставит управляющие компании экономить ресурсы.

Отмечается, что любые счетчики могут быть бесполезны, если в квартире постоянно открыты окна или текут трубы.

Необходимо следить за целостностью систем, чтобы избежать теплопотерь. Особенно это актуально для тех, кто обогревается с помощью электричества, обратил внимание первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Также он отметил, что жителям частных домов нужно самим следить за отоплением. Понижение температуры на 1 градус может снизить сумму за отопление на 7%.

Кроме того, если в индивидуальном порядке нельзя регулировать тепло в квартире, то есть способы общедомовой экономии, отмечают эксперты.

Для этого необходимо установить общий счетчик и автоматизированный индивидуальный, который позволит потреблять не то количество тепла, которое пришлет теплоснабжающая компания, а то, которое необходимо в конкретный момент, сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что дебиторская задолженность юридических и физических лиц перед ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» («БашРТС») за отопление и горячую воду на начало сентября 2019 года составила 6,157 млрд рублей.

