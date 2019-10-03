Новости общества

13:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Стало известно, как сэкономить на оплате отопления

06:40, 03.10.2019 5
Стало известно, как сэкономить на оплате отопления
Фото: flickr.com

Российские эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг ЖКХ.

Так, самым эффективным способом экономии является установка индивидуального счетчика тепла. Данный прибор даст реальное понимание затрат на отопление и заставит управляющие компании экономить ресурсы.

Отмечается, что любые счетчики могут быть бесполезны, если в квартире постоянно открыты окна или текут трубы.

Необходимо следить за целостностью систем, чтобы избежать теплопотерь. Особенно это актуально для тех, кто обогревается с помощью электричества, обратил внимание первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Также он отметил, что жителям частных домов нужно самим следить за отоплением. Понижение температуры на 1 градус может снизить сумму за отопление на 7%.

Кроме того, если в индивидуальном порядке нельзя регулировать тепло в квартире, то есть способы общедомовой экономии, отмечают эксперты.

Для этого необходимо установить общий счетчик и автоматизированный индивидуальный, который позволит потреблять не то количество тепла, которое пришлет теплоснабжающая компания, а то, которое необходимо в конкретный момент, сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что дебиторская задолженность юридических и физических лиц перед ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» («БашРТС») за отопление и горячую воду на начало сентября 2019 года составила 6,157 млрд рублей.

ОбществоИнфраструктураБизнесУслуги
Распечатать материал
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 03 окт
    ТСЖ и УК никогда свое не упустить. им ничего не докажешь. они свое берут поОДН
    Ответить
  • Анонимно 03 окт
    Включают отопление позже, чем нужно. Выключают отопление позже , чем нужно. Совок никак не покинет нас...
    Ответить
  • Анонимно 03 окт
    А если отопление не включать, то вообще будешь экономным.
    Ответить
  • Анонимно 03 окт
    У меня оплата за отопление по ИПУ тэ. Ежемесячно подаю данные в УК. Так вот оплата у меня больше, чем у тех кто без учётной. Дело в том, что УК добавляет к фактически потребленному ещё завышенные кв. м ОДИ. То 148 то 114 квадратов. Знаю что нужно содержать ОДИ. Но 148 из 1845 квадратов это уже мошенничество.
    Ответить
  • Анонимно 03 окт
    Обязательно должно быть право отключать отопление самим жильцом.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров