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В Татарстане могут ввести самообложение жителей для реализации программы «Наш двор»

15:12, 09.10.2019 1
В Татарстане могут ввести самообложение жителей для реализации программы «Наш двор»
Фото: realnoevremya.ru

Глава комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин предложил ввести самообложение жильцов многоквартирных домов для софинансирования дополнительных видов работ по программе «Наш двор» (всего программой предусмотрено 7 основных видов работ).

На данный момент самообложение действует лишь в сельских поселениях РТ.

Напомним, общий бюджет программы «Наш двор» превышает 50 млрд рублей. В программу войдут дома, построенные до 2014 года. Ожидается, что все попадающие в программу дворы в республике благоустроят в течение ближайших трех лет.

Ранее в казанском Кремле рассказали, чего хотят жители от программы «Наш двор».

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 окт
    не для реализации же. а для проведения определенных видов работ, которые не входят в условия программы!!!
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