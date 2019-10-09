В Татарстане могут ввести самообложение жителей для реализации программы «Наш двор»

Глава комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин предложил ввести самообложение жильцов многоквартирных домов для софинансирования дополнительных видов работ по программе «Наш двор» (всего программой предусмотрено 7 основных видов работ).



На данный момент самообложение действует лишь в сельских поселениях РТ.

Напомним, общий бюджет программы «Наш двор» превышает 50 млрд рублей. В программу войдут дома, построенные до 2014 года. Ожидается, что все попадающие в программу дворы в республике благоустроят в течение ближайших трех лет.

Ранее в казанском Кремле рассказали, чего хотят жители от программы «Наш двор».