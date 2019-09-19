В казанском Кремле рассказали, чего хотят жители от программы «Наш двор»

В Татарстане подвели промежуточные итоги анкетирования жителей республик по программе «Наш двор», рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова. По этим итогам выяснилось, какие виды благоустройства во дворах татарстанцы считают приоритетными.

В первую очередь речь идет об асфальтировании проездов и тротуаров — такая задача получила в среднем 6,57 балла по шкале от 1 до 10 в анкетах жителей. На втором месте — установка детских игровых площадок (рейтинг 6,46), на третьем месте — освещение придомовых территорий (5,95 балла).

При этом Галимова добавила, что в различных районах республики приоритеты жителей различаются.

Напомним, общий бюджет программы «Наш двор» превышает 50 млрд рублей. В программу войдут дома, построенные до 2014 года. Ожидается, что все попадающие в программу дворы в республике благоустроят в течение ближайших трех лет.