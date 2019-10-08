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Порядин признан лучшим игроком «Нефтехимика» в сентябре

13:50, 08.10.2019
Порядин признан лучшим игроком «Нефтехимика» в сентябре
Фото: Ринат Назметдинов

Хоккейный клуб «Нефтехимик» подвел итоги голосования за лучшего игрока прошедшего игрового месяца.

Большинством голосов победителем стал нападающий Павел Порядин. В активе форварда 8 (7+1) очков в 12 матчах в сентябре.

Всего в голосовании приняли участие более 1000 болельщиков.

Напомним, ранее главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев раскритиковал своих нападающих после поражения от «Адмирала» (0:2).

В сентябре в «Реальном времени» вышло эксклюзивное интервью с Порядиным.

СпортХоккей Татарстан
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