Порядин признан лучшим игроком «Нефтехимика» в сентябре
Хоккейный клуб «Нефтехимик» подвел итоги голосования за лучшего игрока прошедшего игрового месяца.
Большинством голосов победителем стал нападающий Павел Порядин. В активе форварда 8 (7+1) очков в 12 матчах в сентябре.
Всего в голосовании приняли участие более 1000 болельщиков.
Напомним, ранее главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев раскритиковал своих нападающих после поражения от «Адмирала» (0:2).
В сентябре в «Реальном времени» вышло эксклюзивное интервью с Порядиным.СпортХоккей Татарстан
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