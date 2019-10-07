Вячеслав Буцаев: «Есть большие претензии к нападающим, уже три подряд игры без голов»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение команды от «Адмирала» (0:2).

«По игре тяжело рассчитывать на что-то, когда нападающие не держат шайбу, не выигрывают единоборства. Отсюда не было моментов в первых двух периодах. При игре в меньшинстве у нас было больше шансов, чем при игре пять на пять. В третьем периоде наконец у нас что-то переключилось в головах или ногах, но этого недостаточно.

Большие претензии к нападающим. Три игры уже без голов. Если мы хотим побеждать, в этом компоненте нам нужно кардинально пересматривать свои действия», — сказал Буцаев.