В Челнах почти на 50% снизилось количество ДТП

Начиная с 2015 года общее количество ДТП в Челнах сократилось более чем на 43%. Об этом сообщил руководитель исполкома города Илья Зуев.

Он отметил, что с 2015 года Набережным Челнам, одному из первых городов в Российской Федерации, начали выделяться финансовые средства из Фонда развития моногородов на ремонт автомобильных дорог. На эти средства отремонтированы дороги промзоны — Трубный и Прозводственный проезды, улицы Металлургическая, Моторная, Хлебный проезд.

Кроме того, за последние 5 лет из бюджетов различных уровней городу выделено более 10 млрд рублей. В текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтирована центральная магистраль города, соединяющая старую и новую части города. Это улица Абдулы Алиша, проспекты Мира, Набережночелнинский, Мусы Джалиля и Альметьевский тракт, передает пресс-служба исполкома города.

Срок окончания ремонтных работ — в ноябре этого года. Общая сумма финансирования проекта составляет 1,360 млрд рублей. Протяженность ремонтируемых дорог составляет более 37 км.

Ранее сообщалось, что в Тетюшском районе Татарстана завершен ремонт автомобильной дороги Апастово — Тетюши на участке от 22,5 км до 24,4 км.

