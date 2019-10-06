В Татарстане отремонтировали автодорогу Апастово — Тетюши

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В Тетюшском районе Татарстана завершен ремонт автомобильной дороги Апастово — Тетюши на участке от 22,5 км до 24,4 км.

Отмечается, что эта дорога является опорной сетью, связывающей Тетюши с Казанью. По ней проходят школьные маршруты и маршруты общественного транспорта.

В ходе ремонта было снято старое покрытие, уложены выравнивающий слой и верхний слой из высокоплотной асфальтобетонной смеси ЩМА-10. Кроме того, были укреплены обочины из щебня по 2 м с каждой стороны, установлены 7 дорожных знаков, 33 сигнальных столбика и нанесена дорожная разметка.

Генеральным подрядчиком работ является одна из ведущих дорожных организаций Татарстана — АО «Татавтодор». Ремонт дороги был сделан в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», передает пресс-служба Минтранса РТ.

Ранее сообщалось, что на укрепительные работы на автодороге к причалу Тетюшей из бюджета республики направят 49,5 млн рублей.