Трамп: для США пришло время выйти из «бесконечных войн»
Президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, что США пора «выйти из бесконечных войн» в Сирии и вернуть своих солдат домой.
По его словам, американские войска должны были находиться в Сирии всего 30 дней, однако по прошествии этого срока они «остались и погружались глубже и глубже в бой без видимой цели», пишет RT.
Трамп отметил, что теперь Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды «должны справляться с этой ситуацией».
Ранее Турция стянула дополнительные войска и технику к границе с Сирией в уезд Акчакале после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об операции против курдской вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), поддерживаемой США.ОбществоВласть
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