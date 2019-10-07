Гендиректор «Агросилы»: «Не вижу связи между ветеринарной сертификацией и повышением цен на молочную продукцию»

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Из-за введения ветеринарной сертификации цены на молочную продукцию не вырастут. Об этом рассказала генеральный директор «Агросилы» Светлана Барсукова на онлайн-конференции «Реального времени».

— Во-первых, подготовительный период к применению сертификации был достаточно длительный, порядка двух с половиной лет. Поэтому производители, которые поставляют товар конечному потребителю, в принципе успели подготовиться и оптимизировать расходную часть на внедрение данной системы, — дала комментарий Светлана Барсукова.

Тем не менее, по прогнозу гендиректора «Агросилы», цены на молочную продукцию вырастут на 5—7%, что связано с ежегодным осенним подорожанием.

— Обычно осенью ежегодно бывает повышение цен на молочную продукцию от пяти до семи процентов. Я думаю, этот год не станет исключением и будет повышение цен на молочную продукцию. Но еще раз говорю, это связано с волатильностью спроса, повышением цен на сырье от производителей молока именно в осенне-зимний период. Это происходит ежегодно. Поэтому я не вижу прямой связи между введением ветеринарной сертификации и повышением цен на молочную продукцию, — продолжила генеральный директор «Агросилы» Светлана Барсукова.

Напомним, ранее о резком росте цен на молочную продукцию заявили в Московской торгово-промышленной палате. Сообщалось, что в ноябре ценники на «молочку» вырастут на 10% из-за введения электронной ветеринарной сертификации, которая приведет к дополнительной нагрузке на бизнес.