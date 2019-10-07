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В Башкирии при пожаре в частном доме погибли три человека

15:03, 07.10.2019
В Башкирии при пожаре в частном доме погибли три человека
Фото: realnoevremya.ru

В селе Урман Иглинского района Башкирии произошел пожар в частном доме. В результате погибли три человека.

Сообщение о пожаре поступило в 15.43 по местному времени (13.43 мск). По прибытии к месту вызова установлено, что открытым огнем горит частный жилой бревенчатый дом на площади 30 кв. метров.

Открытое горение было ликвидировано в 16.00. В ходе тушения пожара были обнаружены трое погибших, их личности устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС РФ по РБ.

Причину пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России.

Ранее в Уфе произошел пожар из-за курения в доме, эвакуировали 30 человек.

Происшествия Башкортостан
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