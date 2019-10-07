Сотрудникам КФУ ограничили контакты с иностранцами

В Казанском федеральном университете был утвержден регламент работы подразделений вуза при взаимодействии с иностранцами. Соответствующий документ был подписан ректором вуза Ильшатом Гафуровым 24 сентября.

Согласно документу, все встречи с иностранными коллегами должны проводиться в специально предназначенных и определенных приказом ректора помещениях зданий КФУ. При этом работники вуза должны предупреждать о приеме иностранцев не позднее, чем за семь рабочих дней до встречи.

Отмечается, что данное сообщение заполняется в специальной форме: в уведомлении должно быть место, дата и время, список участников, а также цели и основание для встречи. Также к документу следует не забыть приложить данные паспортов всех иностранных участников и их сканированные копии.

Но на этом еще не все. После встречи сотрудники КФУ должны сдать отчет, заполнив еще одну форму, в которой нужно описать содержание встречи и предоставить «исчерпывающую информацию по теме встречи, затрагивающей наиболее важные вопросы».

Кроме того, регламент ограничивает встречи работников КФУ с иностранцами и представителями зарубежных организаций в нерабочее время и за пределами вуза.

«Встречи работников КФУ с иностранными гражданами или представителями иностранных организаций, имеющих российское гражданство, принимаемых в КФУ в рамках мероприятий, описываемых настоящим Регламентом, в рабочее и нерабочее время за пределами КФУ осуществляются при условии получения соответствующего разрешения ректора КФУ», — говорится в тексте документа.

Напомним, Министерство науки и высшего образования РФ ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями. Многие из этих нововведении нашли свое отражении в регламенте КФУ.

В августе члены неформального «Клуба 1 июля», в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), призвали правительство немедленно отменить этот приказ. По их мнению, документ отсылает к худшим традициям советского прошлого и противоречит духу научного творчества.

