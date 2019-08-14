Для российских ученых ужесточили правила взаимодействия с иностранными коллегами

Министерство науки и высшего образования РФ ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.



Так, российские ученые должны будут за пять дней до встречи с иностранцами предупредить Минобрнауки и приложить сканы их паспортов. На встрече не может быть больше двух россиян, а неформальные разговоры после работы возможны только с разрешения руководства. К тому же нужно будет представить отчет о встречах, сообщает «Троицкий вариант» со ссылкой на приказ.

Как пишет «Коммерсант», в Минобрнауки заявили, что документ «отражает общемировую практику, тенденции и подходы» во взаимодействии с властями иностранных государств, международными и иностранными организациями, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нельзя «создавать излишества» в правилах, но нужно проявлять бдительность для борьбы с научно-промышленным шпионажем.