Ученые потребовали отменить приказ о правилах общения с иностранными коллегами

Члены неформального «Клуба 1 июля», в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), призвали правительство немедленно отменить приказ Минобрнауки об ужесточении рекомендаций по общению с зарубежными коллегами и организациями.



Ученые просят строго наказать причастных к появлению документа. «Этот документ отсылает к худшим традициям советского прошлого и противоречит духу научного творчества и самой сути современной фундаментальной науки», — сообщается в письме клуба.



Члены клуба посчитали требование уведомлять начальство о встречах с иностранцами посягательством на личные и профессиональные свободы ученых, не дававших своего согласия на доступ к секретной информации.

Ранее Министерство науки и высшего образования РФ ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями. Так, российские ученые должны будут за 5 дней до встречи с иностранцами предупредить Минобрнауки и приложить сканы их паспортов. На встрече не может быть больше двух россиян, а неформальные разговоры после работы возможны только с разрешения руководства.