На Кроссе нации в Казани министр цифрового развития Татарстана обогнал министра спорта

Первое место в забеге руководителей Кросса нации — 2019 в Казани занял глава Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин.

Министр спорта республики Владимир Леонов пришел вторым.

— Забег никак не связан с результатом, это масс-старт, и никто не ставил задач победить. Я вообще удивлен, что оказался вторым — приводит слова Леонова после забега «Татар-информ».

Напомним, сегодня в Казани прошел большой фестиваль бега, объединивший участников Казанского полумарафона и «Кросса нации». Подробнее — в фотогалерее «Реального времени».

