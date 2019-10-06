Экс-хоккеист «Нефтехимика» Самвел Мнацян умер от рака на 30-м году жизни

Федерация хоккея России объявила о смерти хоккеиста новосибирской «Сибири» Самвела Мнацяна после онкологического заболевания.

«5 октября не стало хоккеиста Самвела Мнацяна. В течение года он мужественно боролся с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг. Самвелу было 29 лет. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким, партнерам, всем, кто знал Самвела Мнацяна», — говорится в сообщении.

Самвел Мнацян — воспитанник омского «Авангарда». За свою карьеру он выступал защитником за «Авангард-2», «Омских ястребов», «Арлан» (Казахстан), «Барыс», «Нефтехимик», «Молот-Прикамье», «Нефтяник» (Альметьевск), «Адмирал» и «Сибирь».

Напомним, год назад во время предсезонного сбора Мнацян почувствовал боли в спине, после чего обратился к врачам. Обследование выявило у хоккеиста опухоль. Профильные специалисты в Германии подтвердили онкологический характер заболевания. Позже стало известно, что причиной заболевания стал пропущенный силовой прием, из-за которого между позвонками Мнацяна образовалась опухоль.

В октябре прошлого года нижнекамский «Нефтехимик», за который хоккеист провел два сезона, сыграл благотворительный матч с «Адмиралом», после чего все вырученные деньги были направлены на лечение Мнацяна.

