Новости спорта

16:32 МСК
Новости раздела
Спорт

«Нефтехимик» проведет благотворительный матч в поддержку хоккеиста, заболевшего раком

15:35, 23.08.2018

Хоккейный «Нефтехимик» сыграет благотворительный матч против команды «Адмирал» в поддержку своего бывшего игрока Самвела Мнацяна, у которого обнаружили рак.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор нижнекамского клуба Раил Якупов.

«Это была в первую очередь инициатива «Адмирала». Они хотят, чтобы именно наш с ними матч стал благотворительным и все собранные средства направить на лечение Самвела Мнацяна. Мы с удовольствием приняли предложение», — сказал Якупов.

Согласно расписанию нижнекамского клуба, матч между командами состоится 22 октября во Владивостоке.

За «Нефтехимик» игрок провел два сезона с 2013-го по 2015 год.

Также стало известно, что причиной заболевания стал пропущенный силовой прием, из-за которого между позвонками Мнацяна образовалась опухоль.

СпортХоккей
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Тимуром Нагумановым, уполномоченным при президенте РТ по защите прав предпринимателей
Официальные партнеры

Сюжеты

Все сюжеты