«Нефтехимик» проведет благотворительный матч в поддержку хоккеиста, заболевшего раком

Хоккейный «Нефтехимик» сыграет благотворительный матч против команды «Адмирал» в поддержку своего бывшего игрока Самвела Мнацяна, у которого обнаружили рак.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор нижнекамского клуба Раил Якупов.

«Это была в первую очередь инициатива «Адмирала». Они хотят, чтобы именно наш с ними матч стал благотворительным и все собранные средства направить на лечение Самвела Мнацяна. Мы с удовольствием приняли предложение», — сказал Якупов.

Согласно расписанию нижнекамского клуба, матч между командами состоится 22 октября во Владивостоке.

За «Нефтехимик» игрок провел два сезона с 2013-го по 2015 год.

Также стало известно, что причиной заболевания стал пропущенный силовой прием, из-за которого между позвонками Мнацяна образовалась опухоль.