У экс-игрока «Нефтехимика» обнаружили рак

Нижнекамский клуб «Нефтехимик» выразил слова поддержки бывшему игроку клуба (2013—2015), ныне защитнику «Сибири» Самвелу Мнацяну в связи с выявленным онкологическим заболеванием.

«В хоккейном клубе «Нефтехимик» тебя всегда помнят, как позитивного, открытого, доброжелательного человека и хорошего игрока. Мы тебя знаем, как сильного и твердого характером хоккеиста. Уверены и надеемся, что все у тебя будет хорошо! И помни, мы всегда с тобой!», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Во время предсезонного сбора хоккеист почувствовал боли в спине, после чего обратился к врачам. Обследование выявило у хоккеиста опухоль. Профильные специалисты в Германии подтвердили онкологический характер заболевания, передает Sports.ru.

В настоящее время Мнацян проходит лечение, но уже известно, что ближайший сезон КХЛ спортсмен пропустит.