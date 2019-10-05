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«Синтез» второй раз подряд обыграл московское «Динамо»

21:51, 05.10.2019
«Синтез» второй раз подряд обыграл московское «Динамо»
Фото: Надежда Сокорева

Казанский «Синтез» в рамках второго матча 3-го тура чемпионата России по водному поло обыграл действующего чемпиона страны московское «Динамо» — 11:9.

В отличие от вчерашнего матча, на этот раз команды провели упорный поединок. Решающим стала вторая четверть игры, где казанцы забросили четыре безответных мяча.

В составе «Синтеза» тремя голами отличились Артем Одинцов и Степан Ондрюков. Также по разу в протоколе отметились Николай Лазарев, Адель Латыпов и Никита Деревянкин, а Михаил Краснов сделал дубль.

Теперь казанская команда отправится в Венгрию на выездной матч Лиги чемпионов против «Шольнока».

СпортВодные виды спорта Татарстан
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