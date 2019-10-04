«Синтез» разгромил действующего чемпиона страны московское «Динамо»
Казанский «Синтез» одержал крупную победу в гостях над действующим чемпионом России московским «Динамо» — 16:9.
Уже в первом периоде казанцы создали серьезный разрыв в счете — 5:2, после чего уверенно довели встречу до победы.
Завтра команды проведут ответную игру, начало матча в 19:00.
Отметим, что сразу после завершения второй встречи «Синтез» отправится в Венгрию, где проведет стартовый матч основного раунда Лиги чемпионов. Казанцы сыграют в гостях против «Шольнока» 8 октября.СпортВодные виды спорта Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым