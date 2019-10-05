Хабиб Нурмагомедов назвал фаворита в поединке Емельяненко и Кокляева

Фото: Хабиб Нурмагомедов © khabib_nurmagomedov/instagram

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что в поединке Александра Емельяненко и Михаила Кокляева фаворитом, по его мнению, является Емельяненко.

Такой прогноз он сделал на пресс-конференции в рамках Synergy Global Forum.

— Преимущество на стороне профессионального бойца, Александра Емельяненко. Он профессиональный боец, прошел все ступени, как любительский спорт, так и в профессионалах. Кокляев, конечно, мощный парень, если ударит — мало не покажется. Я знаком с обоими, считаю, что они оба сильные мужики, — заявил Нурмагомедов.

Любопытно, что днем ранее этот же бой (Емельяненко и Кокляев сойдутся 29 ноября по правилам бокса) комментировал другой гость форума, Арнольд Шварценеггер.

«К сожалению, я ничего не знаю об этой битве и способностях и качествах этих спортсменов. Но я желаю им удачи», — сказал он.