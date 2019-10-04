Увидеть Арнольда Шварценеггера

Как 50 тысяч российских предпринимателей встретили «самого успешного в мире эмигранта»

«Хочу увидеть Арнольда Шварценеггера», — гласит надпись на кнопке подачи заявки на регистрацию на самый крупный в России предпринимательский форум Synergy Global Forum 2019, проходящий в эти дни в Санкт-Петербурге. На такого мощного хедлайнера, впервые выступившего с вдохновляющей речью в России, университет «Синергия» собрал примерно две трети переоборудованного под деловой ивент стадиона «Газпром Арена». Как «железный Арни» вдохновлял российских предпринимателей, хвалил «потрясающего человека» Эдуарда Шеварднадзе и реагировал на портрет кисти Никаса Сафронова — в репортаже «Реального времени».

Пробки снаружи, но не внутри

В эти дни в Северной столице России проходит один из самых крупных предпринимательских форумов России — Synergy Global Forum, хедлайнерами которого выступают Арнольд Шварценеггер, Хабиб Нурмагомедов (он выступит завтра с речью «Как оставаться непобежденным») и звезда коротких инста-видео Аманда Черни. Большинство тех, кто купил билет на событие по цене от 6 до 500 тыс. рублей, пришли послушать именно «железного Арни». Правда, на этот раз в огромной чаше «Газпром Арены» оказалось неприлично много свободных мест. При этом питерские издания приписали событию вину за парализовавшие город пробки.

Тем временем в «Газпром Арене» никаких пробок не было. Максимально свободно, комфортно и удобно — спасибо организаторам!

Шварценеггер неожиданно вышел в середине дня, а не вечером — и не разочаровал. Правда, оказался непонятен части аудитории. Организаторов подвели устройства синхронного перевода, которых оказалось сильно меньше, чем желающих их получить. Поэтому какая-то (очень активная в соцсетях) часть зала слушала австрийский акцент Шварценеггера без перевода.

Те же, кто понимал его или получил заветного переводчика «в ухо», наслаждался возможностью увидеть вживую своего кумира, который был тоже рад выступить перед людьми и совершенно не торопился уходить со сцены.

При этом и те, и другие, сумевшие оказаться в партере, при выходе Шварценеггера ожидаемо вскочили со своих мест и рванули ближе к сцене — сфотографировать Терминатора и сделать на его фоне селфи.

Главные тезисы Арнольда Шварценеггера

Получить доступ к полному выступлению Арнольда Шварценеггера — не проблема. Поэтому подробно на нем останавливаться мы не будем, приведя только некоторые интересные реплики Арни, которые он озвучил во время своего выступления, в ходе последовавшего сразу за ним публичного интервью Софико Шеварднадзе и на пресс-конференции.

Спите быстрее.

Люди постоянно лепят отмазки .

Говорят, что не могут ходить в спортзал. Ты спишь 6 часов, но в сутках есть еще 18. Ты не можешь 45 минут потренироваться? Можешь.

. Говорят, что не могут ходить в спортзал. Ты спишь 6 часов, но в сутках есть еще 18. Ты не можешь 45 минут потренироваться? Можешь. Надо тренировать не только тело, но и ум .

Нужно постоянно расти. Учиться. С какой стати вы должны расти только физически, но не должны расти ментально?

. Нужно постоянно расти. Учиться. С какой стати вы должны расти только физически, но не должны расти ментально? Я встречался с Эдуардом Шеварднадзе много раз .

Он очень любил встречаться с Тедом Кеннеди. Потрясающий был человек. Мы обсуждали политику, шахматы.

. Он очень любил встречаться с Тедом Кеннеди. Потрясающий был человек. Мы обсуждали политику, шахматы. Важно испытать радость роста.

Вы будете радоваться жизни только тогда, когда вы приносите пользу.

Я помню, как мы встречались с Бушем-старшим .

Это были 90-е. Я посетил его однажды в Белом доме в 7 утра, а он выходит весь в поту из спортзала. То есть у президента в 5.45 утра было время, чтобы потренироваться. У него куча дел, но он встает рано, чтобы стать лучше. Не просто сидеть и быть президентом.

. Это были 90-е. Я посетил его однажды в Белом доме в 7 утра, а он выходит весь в поту из спортзала. То есть у президента в 5.45 утра было время, чтобы потренироваться. У него куча дел, но он встает рано, чтобы стать лучше. Не просто сидеть и быть президентом. Римский папа вставал в 3 утра. Тренировался и затем читал газеты на шести языках! И все это еще до начала работы.

Вот успешный человек.

Вот успешный человек. Счастье у каждого свое .

Я знаю людей, которые ходят на работу на почту каждый день, им очень нравится разбирать корреспонденцию. Потом они идут домой и занимаются со своими детьми, играют два часа в день в шахматы. Зарабатывают мало, но им хватает. Для них это счастье и успех.

. Я знаю людей, которые ходят на работу на почту каждый день, им очень нравится разбирать корреспонденцию. Потом они идут домой и занимаются со своими детьми, играют два часа в день в шахматы. Зарабатывают мало, но им хватает. Для них это счастье и успех. Необязательно быть миллиардером, президентом или губернатором .

Мать Тереза — один из моих идолов. У нее не было много денег, не было бизнеса, но всю свою жизнь она посвятила служению. Для нее это успех, счастье. Это все очень конкретно для конкретного человека. Вы должны понять свое призвание.

. Мать Тереза — один из моих идолов. У нее не было много денег, не было бизнеса, но всю свою жизнь она посвятила служению. Для нее это успех, счастье. Это все очень конкретно для конкретного человека. Вы должны понять свое призвание. Нельзя замедляться. Замедлитесь, когда будете лежать в могиле .

Кладбище — великий уравнитель.

. Кладбище — великий уравнитель. Когда я захотел стать бодибилдером, отец мне сказал: «Не надо. Будь полицейским, как я» .

Он хотел, чтобы я нашел себе свою Хайди, работал на заводе, сидел в баре по вечерам и пил пиво. Но я хотел сниматься в кино. Жить в Америке. Как мой идол Рег Парк, Геркулес. Он пришел из спорта. Я понял: это мой путь.

. Он хотел, чтобы я нашел себе свою Хайди, работал на заводе, сидел в баре по вечерам и пил пиво. Но я хотел сниматься в кино. Жить в Америке. Как мой идол Рег Парк, Геркулес. Он пришел из спорта. Я понял: это мой путь. Мне говорили: никому не нужны в кино парни с мышцами .

Нужны маленькие, изящные. Как Вуди Аллен.

. Нужны маленькие, изящные. Как Вуди Аллен. Мне говорили: этот твой акцент. Когда ты открываешь рот, хочется спрятаться под одеяло .

Но я сказал себе: нет. Я хочу доказать, что я могу.

. Но я сказал себе: нет. Я хочу доказать, что я могу. У меня была одержимость . Это картинка, которую вы держите перед собой. Я вижу себя в будущем и трансформирую это в реальность.

. Это картинка, которую вы держите перед собой. Я вижу себя в будущем и трансформирую это в реальность. Меньше думайте . Меньше занимайтесь этой вот внутренней жвачкой.

. Меньше занимайтесь этой вот внутренней жвачкой. Австрийцы как русские . Европа вся похожа, она вся по эту сторону океана.

. Европа вся похожа, она вся по эту сторону океана. Я был просто бодибилдером. Но в этой ипостаси у меня теперь есть даже институт Шварценеггера. Там есть профессора!

Там есть профессора! Я, возможно, самый успешный эмигрант в истории.

Не смейте называть меня self-made man.

Я не человек, который сделал сам себя. Мама и папа сделали меня, Бог вдохнул энергию, у меня были тренеры, коллеги, наставники. Они мне помогли. Огромная команда людей мне помогала. Не смейте говорить, что я сделал сам себя. Я не self-made. Это нонсенс и суперэгоизм. Вы должны четко осознавать, сколько людей вам помогли. И помочь им.

Я не человек, который сделал сам себя. Мама и папа сделали меня, Бог вдохнул энергию, у меня были тренеры, коллеги, наставники. Они мне помогли. Огромная команда людей мне помогала. Не смейте говорить, что я сделал сам себя. Я не self-made. Это нонсенс и суперэгоизм. Вы должны четко осознавать, сколько людей вам помогли. И помочь им. Однажды мы отсняли десять дублей, это была сложная сцена, я сбил в кровь колени и очень устал .

Режиссер отсмотрел материал и попросил снять еще один дубль, объяснив это тем, что на тех недостаточно крупно получилось мое лицо. И я с радостью согласился, потому что боль на время, а фильм — навсегда.

. Режиссер отсмотрел материал и попросил снять еще один дубль, объяснив это тем, что на тех недостаточно крупно получилось мое лицо. И я с радостью согласился, потому что боль на время, а фильм — навсегда. Судить нас будут не за то, сколько мы заработали, а по тому, сколько мы отдали

Надо уходить от ископаемых источников энергии .

7 млн человек в год погибают из-за плохой экологии. Это очень важно. Успешная экономика возможна при жестком экологическом законодательстве. Это должно происходить везде в мире, это наше общее дело.

. 7 млн человек в год погибают из-за плохой экологии. Это очень важно. Успешная экономика возможна при жестком экологическом законодательстве. Это должно происходить везде в мире, это наше общее дело. Выражение, что в России живут самые красивые женщины, справедливое.

Мода на 90-е, действительно, возвращается.

В конце октября выходит новый «Терминатор», затем «Рембо». Это правда.

Терминатор Никаса Сафронова

В пресс-центре стадиона в ожидании Шварценеггера собралось народа — яблоку негде упасть. Несмотря на увещевания модератора и активную охрану, фотографы и журналисты, как всегда, активно мешали друг другу. В безликой толпе прессы можно было заметить знакомые лица не слишком успешных блогеров и одного художника.

Портретист Никас Сафронов привез и подарил Арнольду Шварценеггеру его портрет. «Я специально утром прилетел для того, чтобы отдать картину Шварценеггеру, который для меня является неким примером. Он состоялся в Голливуде как величайший актер и художник», — сказал Сафронов, вручая портрет на пресс-конференции актера в ходе Synergy Global Forum, протягивая картину снизу вверх, из зала в президиум.

Шварценеггер принял подарок без особенного энтузиазма, но с улыбкой на лице. На лице нарисованного Сафроновым героя тоже была улыбка.