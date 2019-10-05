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Минниханов опубликовал поздравление с Днем учителя

11:15, 05.10.2019 1
Минниханов опубликовал поздравление с Днем учителя
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в «Инстаграм» поздравление учителям с их профессиональным праздником.

На фото изображен школьный дневник, учебник по татарскому языку и канцелярские принадлежности. «Кадерле укытучылар, бэйрэм белэн сезне!» — написал глава республики.

Также Минниханов напомнил подписчикам о празднике учителей: «Сегодня поздравляем своих учителей, не забудьте!»

Ранее президент республики поздравил татарстанских преподавателей с профессиональным праздником и вручил государственные награды Республики Татарстан.

ОбществоТехнологииМедиаВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 окт
    Спасибо.

    Но в нефтехимической Республике надо получать 5, а не 4.
    Это к школьнику.
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