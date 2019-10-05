Минниханов опубликовал поздравление с Днем учителя

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в «Инстаграм» поздравление учителям с их профессиональным праздником.

На фото изображен школьный дневник, учебник по татарскому языку и канцелярские принадлежности. «Кадерле укытучылар, бэйрэм белэн сезне!» — написал глава республики.



Также Минниханов напомнил подписчикам о празднике учителей: «Сегодня поздравляем своих учителей, не забудьте!»

Ранее президент республики поздравил татарстанских преподавателей с профессиональным праздником и вручил государственные награды Республики Татарстан.