День учителя — 2019: парад первоклассниц, поздравление президента, 100-летие ТАССР и золотой дождь

21:00, 03.10.2019 23
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  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru

Сегодня в Казани, на площадке КДК им. В.И. Ленина, прошло торжественное мероприятие, приуроченное к Международному дню учителя. Президент республики Рустам Минниханов поздравил татарстанских преподавателей с профессиональным праздником и вручил государственные награды Республики Татарстан.

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