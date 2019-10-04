Миллиардер Рыбаков рассказал о проблемах бизнес-спикеров в России: им не платят

На пресс-конференции в ходе Synergy Global Forum миллиардер Игорь Рыбаков анонсировал проведение в рамках форума некоего «бизнес-шоу». Стоимость этого шоу составляет $200 тысяч.

— В этом году впервые международный спикер российского происхождения, то есть я, здесь, на «Синергии», за 200 тысяч долларов сделаю свое самое новое бизнес-шоу, никогда такого не было. Я специально начинаю его показ с России, чтобы показать, что в России делаются такие классные дела, — рассказал он.

Он объяснил, что идея такого шоу возникла вследствие проблемы: российские бизнес-спикеры часто выступают в России бесплатно. Эту ситуацию он надеется изменить. «Возникнет рынок, цивилизованный рынок, когда российским спикерам будут платить за выступления, и платить не какие-то там копейки», — добавил Рыбаков.

Отметим, что Игорь Рыбаков имеет репутацию «миллиардера-шоумена». В частности, он сам ведет собственный youtube-канал о бизнесе — там он рассказывал, например, о стартапе «Русский воск» в Татарстане.