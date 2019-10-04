Миллиардер Рыбаков рассказал о судьбе стартапа «Русский воск» в «Алабуге»

На Synergy Global Forum миллиардер-шоумен Игорь Рыбаков, совладелец компаний «Технониколь», рассказал о судьбе проекта «Русский воск», который запускался в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане.

Этот проект предусматривал производство полиэтиленового воска мощностью до 9,5 тыс. тонн в год и был анонсирован в 2018 году. Создателями компании стали два московских «бородача» Никита Симонов и Юрий Полосухин, Рыбаков выделили им деньги с условием: если к 2022 году завод «Русский воск» не будет генерировать $10 млн выручки в год, их доли отойдут Рыбакову безвозмездно.

При этом рабочий процесс Рыбаков транслировал на своем youtube-канале, который миллиардер ведет сам. В одном из видео в сентябре 2018 году стало известно, что один из сооснователей, Юрий Полосухин, выбыл из бизнеса.

— «Русский воск» был два сезона в «бизнес-реалити». Теперь по зову некоторых инвесторов мы конвертировали в реальный бизнес. Партнеры попробуют на остатках декораций от реалити построить реальный бизнес, что тоже очень интересно. Раз в полгода мы будем об этом рассказывать.

При этом Рыбаков очень тепло отозвался об экономическом климате в Татарстане.

— Татарстан — одна из самых мощных региональных экономик России. Спасибо за это народу, который своими руками это делает.