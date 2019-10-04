Валерий Непомнящий: «Матч с «Сочи» может стать решающим для Божовича в «Крыльях»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий оценил шансы Миодрага Божовича остаться на посту главного тренера «Крыльев Советов».

«Не думаю, что «Крылья» в матче с «Сочи» будут играть от обороны, несмотря даже на то, что игра будет на выезде. Все-таки есть кому забивать, да и команда достаточно результативно играет в атаке.

Пока руководство «Крыльев» доверяет Божовичу, но здесь главное слово «пока». Если у команды и дальше будут неутешительные результаты, я думаю, его кредит доверия иссякнет. «Крылья» неплохо поработали на трансферном рынке, хорошо укрепили все линии, а вот результатов нет. Поэтому этот матч может стать и решающим для главного тренера «Крыльев», — сказал Непомнящий.

Ранее в прессе появлялись слухи о возможной отставке главного тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича, а руководство клуба выражало недовольство работой черногорского специалиста.

После 11-го тура самарцы идут на 12-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре «Крылья Советов» на выезде сыграют против новичка лиги «Сочи».