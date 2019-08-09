Руководство «Крыльев Советов» высказало недовольство работой Божовича

Руководство «Крыльев Советов» выразило недовольство работой главного тренера команды Миодрага Божовича.

Боссы самарского клуба провели встречу с черногорским специалистом и высказали свое жесткое мнение. Божович согласился с руководством о плохом старте сезона, после чего пообещал исправить турнирное положение команды.

В следующем туре РПЛ «Крылья Советов» встретятся с «Ростовом». После четырех матчей самарцы набрали три очка и занимают 13-ю строчку в турнирной таблице.