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Руководство «Крыльев Советов» высказало недовольство работой Божовича

19:30, 09.08.2019
Руководство «Крыльев Советов» высказало недовольство работой Божовича
Фото: kc-camapa.ru

Руководство «Крыльев Советов» выразило недовольство работой главного тренера команды Миодрага Божовича.

Боссы самарского клуба провели встречу с черногорским специалистом и высказали свое жесткое мнение. Божович согласился с руководством о плохом старте сезона, после чего пообещал исправить турнирное положение команды.

В следующем туре РПЛ «Крылья Советов» встретятся с «Ростовом». После четырех матчей самарцы набрали три очка и занимают 13-ю строчку в турнирной таблице.

СпортФутбол
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