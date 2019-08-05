СМИ: Божович может быть уволен из «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович в ближайшее время может быть уволен со своего поста. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией.

В самарском клубе недовольны стартом команды в текущем чемпионате страны. После четырех туров подопечные Божовича набрали 3 очка и располагаются внизу турнирной таблицы.

На замену черногорского специалиста в руководстве самарцев рассматривают кандидатуру тренера «Чертаново» Игоря Осинькина.

Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подверг критике слова тренера о том, что лидер «Крыльев Советов» должен перейти в более амбициозный клуб.