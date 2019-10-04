Врач рассказала, кто больше всех рискует заболеть гриппом с осложнениями

Главный врач клиники Adventist HealthCare Urgent Care в американском штате Мэриленд Амра Насир рассказала, какая группа людей больше всех подвержена риску заболеть гриппом и получить осложнения. По ее словам, такая возможность есть у беременных, детей, пожилых, курильщиков, а также больных астмой и диабетом.

«Некоторые люди находятся в большей группе риска, я всегда говорю, что вакцину должны получить все, но существуют группы риска, которые должны получить прививку как можно скорее: это беременные женщины, дети до 18 лет, те, кому 65 и старше, люди с диабетом, курильщики, люди с повышенным весом, астмой», — сказала специалист.

Она обратила внимание на то, что все люди с ослабленным иммунитетом находятся в риске получить осложнения во время заболевания.

Врач подчеркнула, что грипп «может оказаться очень опасным: могут быть осложнения, он может негативно сказаться на дыхательной системе».

Кроме того, Амра Насир призвала делать прививки от гриппа, предупредив, что нынешний сезон гриппа будет суровее, чем предыдущий, передает «РИА Новости».

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» начала предупреждать о потенциально недостоверной информации в сообществах, которые посвящены отказу от прививок.

