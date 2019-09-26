«ВКонтакте» стала предупреждать о вреде отказа от прививок

Социальная сеть «ВКонтакте» начала предупреждать о потенциально недостоверной информации в сообществах, которые посвящены отказу от прививок.

При заходе на страницы подобных групп появляется пометка, что размещенные там материалы могут быть опасны для здоровья. Также предлагается ссылка на материалы Всемирной организации здравоохранения об отказе от прививок, пишет «Медуза».

Ранее в Татарстане объявили старт прививочной кампании, вакцинацию от гриппа должна пройти половина населения, или 2 млн человек, в том числе 600 тыс. детей (им и беременным будут сделаны прививки менее опасной вакциной). Тот факт, что в прошлом году в республике от гриппа и его осложнений никто не умер и им переболели лишь 4 процента всех татарстанцев, объясняется как раз программой вакцинации, отметили в Роспотребнадзоре. На этот раз в вакцину вошли штаммы гриппа, которые ожидаются этой зимой: тип гриппа А «Брисбейн» H1N1 и тип гриппа А «Канзас» H3N2 и вирус типа Б «Колорадо Виктория». Подробнее — в материале «Реального времени».