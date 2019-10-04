Международный фестиваль школьного спорта в Казани откроет трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина

Сегодня в Казани стартует VII Международный фестиваль школьного спорта среди государств-участников СНГ. В нем примут участие 483 человека в составе сборных команд из 11 стран.

Спортивная программа включает в себя соревнования по восьми видам спорта: мини-футболу, баскетболу, волейболу, баскетболу 3x3, настольному теннису, бадминтону, шахматах и мини водному поло, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет завтра, 5 октября, в концертном зале Поволжской академии спорта (ул. Деревня Универсиады, 35) в 17.00. В ней примет участие координатор проекта «Детский спорт», трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Ранее стало известно, что на проведение Международного фестиваля школьного спорта среди стран СНГ в Казани направят 8,6 млн рублей.