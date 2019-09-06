На проведение Международного фестиваля школьного спорта среди стран СНГ в Казани направят 8,6 млн рублей

Министерство спорта Татарстана направит из республиканского бюджета 8,6 млн рублей на оказание услуг по подготовке и проведению VII Международного фестиваля школьного спорта среди государств-участников СНГ в Казани.

Тендер разместили на сайте госзакупок сегодня, итоги подведут 16 сентября.

Фестиваль пройдет с 4 по 10 октября 2019 года. Подрядчик должен будет арендовать спортивное сооружение с помещениями для игры в бадминтон, баскетбол, баскетбол 3х3, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, шахматы, мини водное поло, предоставить автобусы для перевозки участников и оргкомитета, заказать ведущих соревнований, а также закупить сувенирную продукцию и наградную атрибутику участников и т. д.