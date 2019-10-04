Цены на новостройки в Казани в III квартале упали на 2,1%

Казань — на шестом месте в России по цене квадратного метра в новостройках по итогам III квартала текущего года. В столице Татарстана она составляет 83,2 тыс. рублей. При этом в III квартале цена за «квадрат» в новостройке упала в городе на 2,1%. А с начала года выросла на 8,4%.

Такие данные содержатся в исследовании, проведенном порталом «Мир квартир». Сервис проанализировал цены на новостройки в 70 российских городах с населением от 300 тысяч человек. При этом элитный сегмент в расчет не принимался.

За последние 3 месяца квадратный метр новостроек подорожал только в 28 из 70 крупнейших городов в стране, остальные показали падение или прирост, близкий к погрешности.

Отмечается, что больше других городов подешевели (на 9—13%) метры в Набережных Челнах и Самаре.

Средняя цена по всем крупным городам в III квартале 2019 года составила 58 тыс. рублей за квадратный метр и 3,3 млн рублей за предложение.

Ранее стало известно, что в Татарстане утвердили программу по обеспечению качественным жильем и услугами ЖКХ на 93 млрд рублей.