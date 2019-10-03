В Татарстане утвердили программу на 93 млрд рублей по обеспечению качественным жильем и услугами ЖКХ

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление кабинета министров об утверждении государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан».

Программа рассчитана на 2020—2025 годы. Затраты на нее составят 93,3 млрд рублей: в 2020 и 2021 годах — по 14,9 млрд рублей, в 2022 году — 15,2 млрд рублей, в 2023 году — 16,1 млрд рублей, в 2024 году — 17,1 млрд рублей, в 2025 году — 14,8 млрд рублей.

Ожидается, что реализация программы по итогам 2024 года позволит достичь увеличения объема жилищного строительства до 3,6 млн кв. м в год, ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 2017 года, увеличения доли населения до 95,54%, обеспеченного качественной питьевой водой, увеличения общей площади жилых помещений до 31,4 кв. м на человека и т. д.

Документ вступает в силу с 1 января 2020 года.