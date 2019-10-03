В Набережных Челнах установят светофор за 2,7 млн рублей

В промзоне Набережных Челнов появится светофор стоимостью почти 2,7 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчик — ГБУ «Безопасность дорожного движения». Источник финансирования — бюджет Татарстана. Заявки принимаются до 10 октября.

Светофор появится на пересечении Трубного и Индустриального проездов. Вместе со светофором на участке оборудуют пешеходный переход. Подрядчик также должен будет установить дорожные знаки, провести электричество, засеять газон, говорится в конкурсной документации.

Завершить работы по установке электронного регулировщика необходимо к 15 декабря этого года.

Ранее сообщалось, что в Челнах почти за 80 млн рублей отремонтируют дороги и подъезды к некоммерческим товариществам «Бережок» и «Энергетик».